В центрі Парижа чоловік з криком "Аллаху Акбар" напав на туристів: одна людина загинула

В результаті нападу в центрі Парижа одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

Про це інформує ВВС.

Голова Міністерства внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що нападник цілився у перехожих на набережній Гренель, яка знаходиться поруч з Ейфелевою вежею.

Він зазначив, що пораненому надають всю необхідну допомогу, а нападника затримали.

Крім того, влада закликала громадян тимчасово уникати відвідування району, де стався напад.

Джерела журналістів повідомили, що перед нападом підозрюваний вигукнув “Аллаху Акбар”.

За повідомленням BFMTV, нападником виявився Арман Р., француз, який народився в 1997 році в Нейї-сюр-Сен, який був відомий французьким правоохоронцям як радикальний ісламіст і мав “серйозні психіатричні проблеми”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Парижі поліція відкрила вогонь по жінці, яка нібито висловлювала погрози підірвати себе на залізничній станції.

Крім того, ми раніше інформували, що голова політбюро терористичної організації ХАМАС Ісмаїл Ханія подякував Росії та Китаю за їх підтримку на Радбезі ООН.

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