В Чечні засудили кримчанина, якого раніше відлупцював син Кадирова

20-річного Журавеля визнали винним в образі релігійних почуттів вірян та хуліганстві.
Суд Грозного засудив до 3,5 років колонії кримчанина Микиту Журавеля, який у травні 2023 року спалив Коран у російському Волгограді.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
20-річного студента визнали винним в образі релігійних почуттів вірян та хуліганстві. В його справі фігурували як потерпілі 13 імамів грозненських мечетей.
Журавель багаторазово каявся у скоєному, частково визнав провину і вибачався перед мусульманами.
Журавеля затримали у травні 2023 року у Волгограді після того, як у соцмережах з'явилося відео, на якому невідомий у кущах біля мечеті спалює Коран. Затриманого відправили до СІЗО Грозного.
Хлопець розповідав, що спалив книгу нібито за винагороду в 10 тис. руб. від спецслужб України.
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Зауважимо, що Журавель народився в Севастополі. Коли Росія захопила Крим, хлопцеві було лише 10 років. Судячи з його сторінки у "Вконтакте", Журавель потрапив під вплив російської пропаганди.
Нагадаємо, у серпні 2023 року Журавель заявив, що його побив на той момент 15-річний син лідера Чечні Рамзана Кадирова – Адам. Невдовзі сам Кадиров опублікував відео побиття в СІЗО та заявив, що пишається сином.
Після побиття Адам не був покараний, натомість отримав звання героя Чечні, щонайменше вісім інших регіональних та релігійних нагород, а також очолив охорону свого батька.
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