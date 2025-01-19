На виставці військової техніки перекинувся БТР: є загиблі та травмовані (фото)

В південній Чехії під 18 січня час показу історичної військової техніки перекинувся бронетранспортер. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.

Про це повідомила чеська поліція.

"Розслідуємо трагедію, що сталася поблизу Горні-Двощиште в районі зниклого села Сватоміров. Під час демонстрацій історичної бойової техніки перекинулася військова машина, і кілька осіб отримали поранення. На жаль, двоє людей загинули на місці",- йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що внаслідок інциденту щонайменше 8 осіб постраждали.

У Чехії на виставці бронетехніки сталася аварія / Фото: чеська поліція

У Чехії на виставці бронетехніки сталася аварія / Фото: чеська поліція

У Чехії на виставці бронетехніки сталася аварія / Фото: чеська поліція

Пожежна служба надала допомогу медикам та вжила заходів для запобігання витоку нафтопродуктів з перекинутого автомобіля.

Мер міста Горні Дворшіте Зденек Кемені зазначив, що цей показ був приватним заходом, організованим місцевою військово-історичною асоціацією.

Нагадаємо, у місті Мост на північному заході Чехії внаслідок вибуху в ресторані загинули шестеро людей. За попередніми даними, причиною вибуху став перекинувшийся обігрівач, що спричинив пожежу.

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