В Чехії скасують виплати українцям по 5000 крон та змінять правила розміщення в гуртожитках

В Чехії скасують виплати українцям по 5000 крон та змінять правила розміщення в гуртожитках

Верхня палата парламенту Чехії підтримала скасування виплат гуманітарної допомоги в розмірі 5000 крон (200 євро) для українських біженців.

Про це повідомляє Czech Radio. Рішення чеської влади спрямоване проти «дотаційного туризму».Вимушеним переселенцям, які безкоштовно отримують від Чехії притулок, харчування та гігієнічні засоби, виплачувати кошти не будуть. Документ ще повинен підписати президент Чехії Мілош Земан.

Держава перевірятиме, чи справді проживають зареєстровані в Чехії біженці за тими адресами, про які вони заявили. Гуманітарну допомогу будуть надавати за місцем постійної реєстрації з початку другого місяця перебування біженців на території Чехії.

Чеські законодавці змінили також правила розміщення українських біженців у гуртожитках. Українські біженці можуть розміщатися у тимчасових гуртожитках не довше 3 місяців, а у тимчасових приміщеннях на кшталт спортивних залів та наметових містечок – не довше одного місяця.

Підтверджено чинний режим реєстрації українських біженців на чеській території та можливість нарахування їм через пів року перебування в Чехії допомоги у розмірі прожиткового мінімуму – 4250 крон (170 євро) на дорослу людину та 3050 крон (122 євро) на дитину.

Раніше чеський уряд вже ухвалив рішення про те, що «тимчасовий захист» для переселенців з України не надаватиметься громадянам, які одночасно мають паспорти й інших країн ЄС.

Читайте також:

Змінилися правила для українських біженців за кордоном: приймання, проїзд, соцвиплати

Українським біженцям за кордоном доведеться cплатити податки: які умови