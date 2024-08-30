В Чехії відреагували на заяву України про припинення роботи нафтопроводу "Дружба"

Чехії не потрібна російська нафта, тому припинення транзиту Україною не становитиме жодних проблем.

Спецпредставник Чехії з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка заявив, що анонсоване припинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба" територією України не стане проблемою для його держави.

Про це пише Reuters.

Бартушка нагадав, що Україна вже попереджала раніше про можливість ухвалення рішення про зупинення постачання російської нафти своєю територією.

"Це не вперше, але цього разу, ймовірно, вони налаштовані серйозно. Подивимося. У будь-якому разі для Чехії це не проблема", – сказав Бартушка.

Чехія планує повністю позбавитися залежності від постачань нафтопроводом "Дружба", яка наразі частково існує. Чеський державний оператор трубопроводів MERO вже інвестує кошти, щоб збільшити пропускну спроможність трубопроводу TAL з Італії до Німеччини, що з'єднується з трубопроводом IKL, з якого Чехія отримує нафту для власних потреб.

Від 2025 року збільшення цих потужностей до 8 млн тонн сирої нафти на рік вистачить, щоб забезпечити стабільну роботу обох нафтопереробних заводів країни.

Хоча модернізація трубопроводу TAL має бути завершена приблизно в середині 2025 року, компанія MERO заявила, що відмовиться від російської нафти вже на початку року.

Зараз російська нафта йде транзитом Україною до Угорщини, Словаччини та Чехії. Об'єм сировини, який щорічно проходить трубопроводом "Дружба", становить близько 12-13 млн тонн, що приносить Росії дохід у 6 млрд доларів.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що від 1 січня 2025 року Україна повністю припинить транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" своєю територією.

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