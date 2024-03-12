В Чехії заявили про можливість закупівлі ще 200 тис. снарядів для ЗСУ

На додаток до закупівлі 300 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для ЗСУ у третіх країн, чеській ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч одиниць у необов'язковому порядку.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час конференції з нагоди 25-ї річниці вступу країни до НАТО, повідомляють "Чеські новини".

З його слів, наразі до ініціативи приєдналися 18 країн. Крім того, Фіала наголосив на необхідності подальшої підтримки України.

"Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що Чеська Республіка є повністю активним гравцем у європейській політиці безпеки", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що закуплені для України 800 тисяч артилерійських снарядів можуть бути доставлені до України протягом кількох тижнів.

До слова, на початку березня Чехія завершила збір коштів на 800 тисяч снарядів для України. Павел заявив, що за його інформацією перші боєприпаси повинні прибути до України вже "найближчими тижнями".

Читайте також: