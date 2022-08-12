В Чорногорії чоловік відкрив вогонь по перехожих: загинули щонайменше 11 людей

У Чорногорії невідомий на вулиці відкрив стрілянину по людях. В результаті чого є загиблі та поранені.
В місті Цетинє, що у Чорногорії, невідомий чоловік відкрив вогонь зі зброї по людях. Щонайменше 11 місцевих мешканців загинули.
Про це пише видання Vijesti.
Як стало відомо, інцидент стався близько 16:00 в спальному районі міста Цетинє. Там невідомий чоловік відкрив вогонь зі зброї по перехожим. Внаслідок чого щонайменше 11 людей загинули, ще шестеро отримали поранення - зокрема, діти. В цей час у місті збирався молодіжний табір.
Також поранення отримав один з правоохоронців - у нього діагностували кульове поранення голови. Сам же нападник загинув. Однак зараз невідомо, внаслідок операції поліцейських чи через самогубство.
Попередньо, місцева преса пише, що стрілянину міг відкрити 34-річний чоловік. Причиною стала сімейна сварка.
Нагадаємо, що у Чорногорії офіціанти "Русского кафе" носять форму з символом Z.
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