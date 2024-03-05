В CША вживають заходів, щоб врегулювати питання штучного інтелекту — подробиці

Зокрема йдеться про білль про права на ШІ, що розробляють у Білому домі.

Законодавці щонайменше 7 штатів CША вживають заходів, щоб врегулювати питання штучного інтелекту, поки Конгрес щодо цього не діє.

Про це йдеться у матеріалі АР.

"Ці пропозиції є одними з перших кроків у десятирічній дискусії щодо збалансування переваг цієї нової технології з широко задокументованими ризиками", — зазначено у джерелі.

На думку професора Університету Брауна Суреша Венкатасубраманяна, штучний інтелект насправді впливає на кожну галузь життя людини, знає вона про це чи не здогадується.

Зазначимо, що фахівець є співавтором плану білля про права на ШІ у Білому домі.

За даними Асоціації виробників програмного забезпечення BSA The Software Alliance, 2023 року лише близько дюжини з майже 200 законопроєктів, пов’язаних із штучним інтелектом, представлених державними органами, було прийнято.

"Ці та понад 400 законопроєктів, пов’язаних із штучним інтелектом, які обговорювалися цього року, були в основному спрямовані на регулювання, зокрема, ситуацій із 200 дипфейками, які заполонили соціальні мережі, а також чат-ботами, наприклад ChatGPT", — йдеться у джерелі.

Вони відрізняються від семи законів штату, які застосовуватимуться в усіх галузях для регулювання дискримінації штучного інтелекту — однієї з "найбільш порочних і складних проблем технології" — які обговорюються від Каліфорнії до Коннектикуту.

Тим часом у додатку "Дія" зʼявиться так звана помічниця Надія на основі штучного інтелекту. ТСН.ua вже повідомляв про головні переваги нововведення, а саме швидкість та економія часу команди підтримки "Дії". Зараз помічницю Надію поки тестують та допрацьовують.

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