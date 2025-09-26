В Данії знову закрили повітряний простір через підозрілий дрон

Аеропорт Ольборга

Реклама

Повітряний простір над Ольборгом, що у Данії, знову закрили опівночі, а авіарейси довелося перенаправити до інших летовищ.

У поліції Північної Ютландії пояснили, що один зі співробітників помітив у небі підозрілий об’єкт, інформує TV 2.

«Ми закрили простір о 23:40. Увесь день працювали там у посиленому складі, і саме наш співробітник звернув увагу на підозрілий об’єкт», — повідомив черговий поліції Крістіан Тілстед.

Реклама

Кореспондент TV 2 Расмус Танхольт у сюжеті з місця події нагадав, що війна Росії проти України давно перетворилася на «дронову», і щодня постає питання, чи варто збивати ворожі апарати, чи ризики для цивільних надто високі.

«Навіть країни, які мають найбільший досвід, не завжди збивають розвідувальні чи ударні дрони. Росія знає, де наші літаки й як облаштовані аеропорти. Для них це насамперед провокація», — зазначив журналіст.

На його думку, збити всі дрони неможливо.

«Якщо ми так зробимо, Росія наступного разу пришле ще більше», — додав Танхольт.

Реклама

У поліції Копенгагена тим часом повідомили про сотні дзвінків від очевидців, які стверджували, що бачили дрони.

«Ми серйозно ставимося до всіх повідомлень і намагаємося їх перевіряти. Зрозуміло, що після широкого висвітлення в медіа кількість звернень зростає», — сказав черговий Єспер Франдсен.

Він уточнив, що свідкам ставлять низку додаткових запитань, аби відрізнити дрон від літака чи навіть яскравої зірки. Поліція закликала очевидців фіксувати підозрілі об’єкти на відео і надсилати записи.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що мав розмову з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Він запевнив її у повній солідарності.

Реклама

«Франція готова допомогти оцінити ситуацію та посилити безпеку данського неба після неодноразових появ невідомих дронів, які впливали навіть на роботу Копенгагенського аеропорту», — наголосив Макрон.

Раніше повідомлялося, що посольство Росії в Копенгагені заперечує будь-яку причетність до інцидентів з дронами, які порушили розклад рейсів у двох аеропортах Данії.

Ми раніше інформували, що міністр оборони Данії Троельс заявив, що повторна поява невідомих безпілотників над територією Данії, зокрема поблизу військових об’єктів — це гібридна атака.