В десятки разів смертельніший за COVID-19: що таке вірус Nipah та чому ВООЗ боїться нової пандемії

Природними носіями цього вірусу є плодоїдні летючі лисиці.

Не встиг світ оговтатися від коронавірусу, як в Індії почав поширюватися смертоносний вірус Ніпах (Nipah або NiV), який, як попереджає ВООЗ, може викликати нову пандемію.

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ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про небезпечну хворобу.

Що відомо про вірус

Вперше вірус був виявлений у 1999 році в Малайзії. Природніми його носіями є плодоїдні летючі лисиці із Австралії, Бангладеш, Індії, Індонезії, Камбоджі, Китаю, Мадагаскару, Малайзії, Папуа-Нової Гвінеї, Таїланду і Східного Тимору. Крім того, вірус виявили у летючих лисиць в Африці. Рознощиками захворювання вважаються крилани — великі кажани. За словами вчених, люди заражалися після контакту з хворими домашніми тваринами, (переважно свинями), а також в результаті вживання плодів, забруднених виділеннями інфікованих криланами.

У 2018 році повідомлялося, що в Індії померли щонайменше 10 осіб в результаті спалаху вірусу Ніпах. Однак, тоді масово поширення не сталося. Так, до 2021 року, у 2019 та 2020 повідомлень про спалахи Ніпах (Nipah) не було. І ось у січні 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не виключає ймовірність виникнення пандемії вірусу Ніпах (Nipah). А згодом - вже 5 вересня 2021 року з'явилася інформація, що в індійському штаті Керала через небезпечний вірус Ніпах (Nipah або NiV) помер 12-річний хлопчик Мохаммед Хашим з селища Пажур. Відомо, що дитину госпіталізували 2 вересня, а тестові зразки аналізів були направлені до Національного інституту вірусології. Пізніше було доведено, що хлопчик інфікувався саме вірусом Ніпах.

Associated Press

Сімнадцять людей, з якими він раніше контактував, перебувають на ізоляції. У двох виявили симптоми вірусної інфекції. Станом на 6 вересня кількість людей із симптомами вірусу Ніпа (Nipah або NiV) в Індії зросла до 11. Зазначається, що серед ймовірних хворих є батьки померлої дитини, а також близькі родичі та медичні працівники.

Які основні симптоми

Варто зазначити, що симптоми Ніпа схожі на симптоми, які викликають і низка інших вірусів, зокрема і коронавірус. Захворювання може протікати як безсимптомно, так і викликати смертельний енцефаліт. Як говорять вчені, від інфікування Ніпа (Nipah або NiV) через добу або дві хворий може впасти в кому.

Інкубаційний період триває від 4 до 45 днів.

Серед основних симптомів Ніпа називають такі:

жар

головний біль

сонливість

проблеми з дихальними шляхами

дезорієнтація

Чим вірус Ніпа небезпечний

Смертність від вірусу може скласти 40-75%. Проти нього немає ані ліків, ані вакцини. Він може передаватися від тварин до людей і дуже швидко поширюється.

"Вірус Nipah — ще одне інфекційне захворювання, яке розвивається і викликає велику тривогу. Nipah може спалахнути в будь-який момент. Наступна пандемія може бути стійкою до ліків", — заявляє виконавчий директор "Acess to Medicine Foundation" Джаясрі Айер.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) також попередили, що вірус Nipah або NiV може викликати нову пандемію у світі.

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