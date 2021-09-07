В десятки разів смертельніший за COVID-19: що таке вірус Nipah та чому ВООЗ боїться нової пандемії

Природними носіями цього вірусу є плодоїдні летючі лисиці.
Не встиг світ оговтатися від коронавірусу, як в Індії почав поширюватися смертоносний вірус Ніпах (Nipah або NiV), який, як попереджає ВООЗ, може викликати нову пандемію.
ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про небезпечну хворобу.
Що відомо про вірус
Вперше вірус був виявлений у 1999 році в Малайзії. Природніми його носіями є плодоїдні летючі лисиці із Австралії, Бангладеш, Індії, Індонезії, Камбоджі, Китаю, Мадагаскару, Малайзії, Папуа-Нової Гвінеї, Таїланду і Східного Тимору. Крім того, вірус виявили у летючих лисиць в Африці. Рознощиками захворювання вважаються крилани — великі кажани. За словами вчених, люди заражалися після контакту з хворими домашніми тваринами, (переважно свинями), а також в результаті вживання плодів, забруднених виділеннями інфікованих криланами.
У 2018 році повідомлялося, що в Індії померли щонайменше 10 осіб в результаті спалаху вірусу Ніпах. Однак, тоді масово поширення не сталося. Так, до 2021 року, у 2019 та 2020 повідомлень про спалахи Ніпах (Nipah) не було. І ось у січні 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не виключає ймовірність виникнення пандемії вірусу Ніпах (Nipah). А згодом - вже 5 вересня 2021 року з'явилася інформація, що в індійському штаті Керала через небезпечний вірус Ніпах (Nipah або NiV) помер 12-річний хлопчик Мохаммед Хашим з селища Пажур. Відомо, що дитину госпіталізували 2 вересня, а тестові зразки аналізів були направлені до Національного інституту вірусології. Пізніше було доведено, що хлопчик інфікувався саме вірусом Ніпах.
Сімнадцять людей, з якими він раніше контактував, перебувають на ізоляції. У двох виявили симптоми вірусної інфекції. Станом на 6 вересня кількість людей із симптомами вірусу Ніпа (Nipah або NiV) в Індії зросла до 11. Зазначається, що серед ймовірних хворих є батьки померлої дитини, а також близькі родичі та медичні працівники.
Які основні симптоми
Варто зазначити, що симптоми Ніпа схожі на симптоми, які викликають і низка інших вірусів, зокрема і коронавірус. Захворювання може протікати як безсимптомно, так і викликати смертельний енцефаліт. Як говорять вчені, від інфікування Ніпа (Nipah або NiV) через добу або дві хворий може впасти в кому.
Інкубаційний період триває від 4 до 45 днів.
Серед основних симптомів Ніпа називають такі:
- жар
- головний біль
- сонливість
- проблеми з дихальними шляхами
- дезорієнтація
Чим вірус Ніпа небезпечний
Смертність від вірусу може скласти 40-75%. Проти нього немає ані ліків, ані вакцини. Він може передаватися від тварин до людей і дуже швидко поширюється.
"Вірус Nipah — ще одне інфекційне захворювання, яке розвивається і викликає велику тривогу. Nipah може спалахнути в будь-який момент. Наступна пандемія може бути стійкою до ліків", — заявляє виконавчий директор "Acess to Medicine Foundation" Джаясрі Айер.
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) також попередили, що вірус Nipah або NiV може викликати нову пандемію у світі.