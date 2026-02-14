В домашній "морозилці" знайшли тіла двох немовлят: шокувальні подробиці

Наручники / © із соцмереж

У Франції в комуні Айлевільєр-ет-Льомон 50-річна мати заморожувала дітей відразу після народження; у домашньому морозильнику були знайдені тіла двох немовлят.

Про це повідомив прокурор Бесанко Седрік Ложе́лен, пише видання Le Monde.

За словами прокурора, затримана визнала, що заморожувала дітей одразу після народження, яке сталося між 2011 та 2018 роками.

Мати пояснила, що народжувала вдома, одразу обгортала новонароджених і кладала їх у морозильну камеру в пральні свого будинку. Вона також зазначила, що приховувала свої вагітності від рідних і друзів, вигадувала пояснення щодо набору ваги та носила вільний одяг, щоб приховати живіт. Під час допитів жінка часто плакала і висловлювала жаль щодо дітей та сім’ї.

Тіла немовлят були виявлені членом родини в одному з морозильників під час прибирання морозильника. Після цього правоохоронці виявили у тому ж морозильнику друге тіло, загорнуте в пакет.

Жінка, яка має дев’ятьох дітей від трьох різних чоловіків, у грудні раптово залишила будинок, де проживали її четверо наймолодших дітей віком від 14 до 20 років, їхній батько та ще одна старша дитина від іншого союзу. Через цей від’їзд будинок перебував у процесі сімейної реорганізації, коли сталася трагедія.

Затримання жінки відбулося у Булонь-Біянкур, вона не чинила опору і була поміщена під варту за підозрою в убивстві. За словами прокурора, вагітності припали на період між народженням останньої дитини у 2011 році та відновленням професійної діяльності у 2018 році.

За даними прокуратури, відкрито кримінальне провадження за статтею про вбивство неповнолітніх до 15 років — злочин, який карається довічним ув’язненням. Прокуратура клопотала про взяття підозрюваної під варту. Її партнер, який також перебував під вартою, заявив, що «повністю не знав про вагітності та був шокований», проти нього наразі жодних обвинувачень не висунуто.

Мер Айлевільєр-ет-Льомон Жан-Клод Трамель повідомив, що сім’я проживала в комуні близько 20 років, була малопомітною і «не створювала проблем».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі батьки залишили 1-річного хлопчика з тяжкими опіками без медичної допомоги а поім сховали його тіло у морозильнику.