Nestlé по усьому світу відкликає дитячі суміші SMA - яка причина

Nestlé відкликає частину дитячого харчування по всьому світу через можливу небезпеку — у продуктах може бути токсин, який викликає харчове отруєння.

Про це пише BBC.

Гігант харчової промисловості Nestlé оголосив про відкликання певних партій дитячих сумішей SMA у кількох країнах світу через ризик наявності токсину цереулід, який може викликати нудоту та блювання у немовлят.

Nestlé уточнила, що під відкликання потрапляють суміші для немовлят та наступні продукти, які продавалися у Франції, Німеччині, Австрії, Данії, Італії та Швеції. Серед брендів, яких це стосується, — Guigoz та Nidal у Франції, Beba та Alfamino у Німеччині. У Великій Британії номери партій доступні на сайті Nestlé та порталі food.gov.uk.

Компанія наголосила, що інших продуктів це не стосується, а відкликання здійснюється «з міркувань надзвичайної обережності». У Nestlé запевнили, що повернуть кошти покупцям. Проблема виникла через інгредієнт від одного з постачальників.

Токсин цереулід виробляється бактерією Bacillus cereus і може викликати харчове отруєння з блюванням та спазмами в животі. Агентство FSA застерегло, що він не втрачає активності під час приготування сумішей гарячою водою.

«Я хочу запевнити батьків та опікунів, що ми вживаємо термінових заходів, допомагаючи гарантувати, що вся уражена продукція буде вилучена з продажу як запобіжний захід. Якщо ви вже годували дитину цим продуктом і маєте занепокоєння щодо стану її здоров’я, зверніться за порадою до медичних працівників», — заявила Джейн Роулінг, голова відділу інцидентів FSA.

