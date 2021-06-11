В Ефіопії понад 30 тисяч дітей ризикують померти від голоду - ООН

Загалом близько 350 тисяч людей в Тиграї зіткнулися з голодом. Це найвищий показник у світі від 2011 року.

В Ефіопії понад 30 тисяч дітей ризикують померти від голоду в охопленому конфліктом регіоні Тиграй.

Про це із посиланням на заяву ООН від п'ятниці, 11 червня, повідомляє AFP.

"Приблизно 33 тисячі дітей з важкою формою виснаження в недоступних зараз районах Тиграю піддаються високому ризику смерті, - заявив журналістам у Женеві представник ЮНІСЕФ Джеймс Елдер. - Світ не може допустити цього".

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За його словами, дитячий фонд ООН працює з іншими організаціями, щоб допомогти в подоланні кризи, але не має доступу до більшої частини регіону.

Загалом близько 350 тисяч людей в Тиграї зіткнулися з голодом. Це найвищий показник у світі з часів голоду на Сомалійському півострові в 2011 році, коли загинула чверть мільйона сомалійців.

За даними ООН, понад 90% з п'яти мільйонів жителів Тиграю потребують екстреної продовольчої допомоги. У зв'язку із цим Організація Об'єднаних Націй звернулася за понад 200 мільйонами доларів.

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США і Європейський союз цього тижня закликали до активізації міжнародних зусиль у боротьбі із наступом голоду. Втім, міжнародні організації, що надають допомогу, скаржаться на відсутність доступ до регіону з боку ефіопських сил та військ із сусідньої Еритреї.

Окрім цього, волонтери вказують на небезпеку роботи гуманітарних працівників в регіоні, щонайменше дев'ять з яких були вбиті.

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі, лауреат Нобелівської премії миру 2019 року, в листопаді минулого року направив війська в північний регіон для затримання і роззброєння лідерів Народного фронту визволення Тиграю, колишньої правлячої партії регіону.

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Посадовець пообіцяв, що конфлікт буде недовгим, однак бойові дії тривають вже понад шість місяців, а кількість повідомлень про звірства лише збільшується.

Відомо, що збройні формування НФВТ значно перевершують урядові сили.

Народний фронт звільнення Тиграю довгі роки був повстанським рухом, після чого перетворився на політичну партію. 9 вересня 2020 року адміністрація Тиграю провела в регіоні вибори без дозволу на те центрального уряду, яке оголосило голосування незаконним.

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