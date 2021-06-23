В Ефіопії жертвами авіаудару по ринку стали десятки людей, військові блокують проїзд "швидких"

Може йтися про більш ніж 80 жертв.

Десятки людей загинули внаслідок авіаудару в ефіопському місті Тагогон, регіон Тиграй.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців і медичних працівників.

За інформацією Associated Press з посиланням на медика, може йтися про більш ніж 80 жертв.

Зазначається, що бомба потрапила в місцевий ринок близько 13:00 у вівторок, 22 червня, розповіла жінка, у якої внаслідок авіанальоту постраждав чоловік і дворічна дочка.

"Ми не бачили літак, але чули його. Коли стався вибух, всі вибігли — через деякий час ми повернулися і намагалися допомогти пораненим", — сказала вона.

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Медпрацівник повідомив про десятки жертв, посилаючись на очевидців і співробітників служби екстреного реагування.

Троє інших медпрацівників повідомили, що ефіопські військові блокують проїзд машин швидкої допомоги до місця події.

За словами одного з них, близько 20 медиків на шести швидких намагалися дістатися до поранених, але солдати зупинили їх на блокпосту.

"Ми пробули на блокпосту більше години, намагаючись домовитися, у нас був лист з бюро охорони здоров’я — ми показали їм. Але вони сказали, що це наказ", — розповів медик.

Своєю чергою представник збройних сил Ефіопії полковник Гетнет Адане не підтвердив і не спростував факт події. Він сказав, що авіаудари є звичайною військової практикою і не націлені на мирних жителів.

Також він заперечує, що військові блокували машини швидкої допомоги.

Зазначимо, що збройне протистояння між центральним урядом Ефіопії і владою штату Тиграй спалахнуло від листопада 2020 року. Опозиційні партії Ефіопії свідчать, що з листопада унаслідок бойових дій між ефіопськими військами і Народним фронтом визволення Тиграю загинули понад 50 тисяч людей.

Раніше в Ефіопії бойовики вбили 30 мирних мешканців під час нападу на село в західному регіоні Оромія.

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