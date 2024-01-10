В Еквадорі оголосили "внутрішній збройний конфлікт": сили безпеки мають нейтралізувати злочинців

Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив про «внутрішній збройний конфлікт» у країні, наказавши силам безпеки «нейтралізувати» кілька злочинних угруповань, звинувачених у поширенні надзвичайного насильства в Еквадорі.

Про це інформує CNN.

Указ був прийнятий невдовзі після того, як озброєні люди в капюшонах перервали пряму телевізійну трансляцію – один із кількох насильницьких інцидентів, які відбулися по всій країні у вівторок. Місцеві ЗМІ також повідомляли про озброєних осіб у лікарні та університеті міста Гуаякіль.

Жителі Еквадору були приголомшені, коли спостерігали за захопленням прямої трансляції мережі, що базується в Гуаякілі. Було видно, як нападники зіштовхували персонал TC Television на підлогу студії, а на задньому плані лунали постріли та крики, у соціальних мережах було показано відео інциденту на державній мережі.

Пізніше поліція Еквадору повідомила, що заарештувала всіх озброєних людей, представників ЗМІ евакуювали, а весь персонал і заручники мережі живі.

Сезар Сапата, генеральний командувач національної поліції, заявив, що принаймні чотири одиниці вогнепальної зброї, дві гранати та «вибуховий матеріал» було вилучено, а 13 осіб затримано. Він додав, що винні будуть притягнуті до відповідальності за скоєні "терористичні акти".

Телеведучий TC Television Хорхе Рендон назвав захоплення трансляції «надзвичайно жорстоким нападом».

«Вони хотіли увійти в студію, щоб ми могли сказати те, що вони хотіли, я думаю, їхнє повідомлення», — згадує Рендон у відео в офіційному обліковому записі X TC Television. Рендон сказав, що йому відомо про те, що нападники застрелили одну людину, а іншу поранили. Поліція не підтвердила цю інформацію.

Ця ситуація викликала страх у багатьох еквадорців. Одна жінка, яка живе за межами Гуаякіля, і їй бос сказав їхати додому раніше, описала хаотичний рух, коли вона їздила додому. «Автомобілі їхали не в ту сторону; всі просто намагалися пройти", - сказала вона.

«Найстрашніше було спостерігати за відчаєм, закриттям підприємств, зневіреними людьми, включаючи дітей і жінок, які несамовито біжать проспектами, призначеними лише для автомобілів», - додала вона.

Країну сколихнули вибухи, викрадення поліцейських і тюремні заворушення після того, як Нобоа в понеділок оголосив надзвичайний стан по всій країні після того, як лідер банди Адольфо «Фіто» Масіас втік із в'язниці в Гуаякілі.

Надзвичайний стан триватиме 60 днів і мобілізує поліцію та збройні сили для контролю за порушеннями громадського порядку. Він передбачає комендантську годину з 23:00. до 5 години ранку, обмежити збори та дії, що можуть загрожувати громадському порядку. Обложений попередник Нобоа, колишній президент Гільєрмо Лассо, запровадив кілька надзвичайних станів з обмеженим успіхом.

Відповідно до публікації Національної поліції в соціальних мережах, з моменту оголошення про викрадення принаймні семи поліцейських у трьох різних містах.

Насильство, що наростає, є найсуворішим випробуванням для нового президента, який переміг у другому турі минулого року, пообіцявши подолати зростання злочинності.

Погіршення ситуації з безпекою в країні значною мірою викликано конкуруючими злочинними організаціями, які влаштовували жорстокі та часто публічні прояви насильства на вулицях і в’язницях країни, борючись за контроль над маршрутами торгівлі наркотиками.

За словами поліції, під час одного з викрадень цього тижня, під час якого було захоплено трьох агентів, вибуховий пристрій був «розміщений і спрацював» у транспортному засобі, в якому їхали поліцейські.

В Есмеральдасі, на північному заході країни, було підпалено два автомобілі, один з яких спричинив пожежу на заправці.

У столиці Кіто поліція виявила згорілий автомобіль зі слідами газових балонів всередині. Мешканці повідомили в соцмережах, що чули в цьому районі сильний вибух.

Поліція також повідомила, що отримала повідомлення про вибух на пішохідному мосту за межами Кіто та відвідала «понад 20 надзвичайних ситуацій протягом (понеділка) вечора та вночі (вівторок) у різних частинах країни. Наразі про постраждалих внаслідок вибухів немає.

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