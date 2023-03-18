В Еквадорі стався сильний землетрус, який відчули мільйони: є руйнування (відео)

В Еквадорі стався сильний землетрус 18 березня магнітудою 6,9, який могли відчути понад 13 млн людей.

Про це повідомляє Reuters.

Землетрус стався у прибережному регіоні Гуаяс із епіцентром приблизно за 80 км на південь від Гуаякіля – другого за величиною міста Еквадору. Підземні поштовхи залягали на глибині 10 км, свідчать дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Також читайте У Бразилії гелікоптер впав просто посеред вулиці – є жертви

Наразі не повідомляється, чи були внаслідок землетрусу постраждалі. Водночас на опублікованих у Мережі відео помітні руйнування будівель та авто. Зокрема, на одному з роликів зафіксована ціла будівля, що впала у воду.

За інформацією BNO News, підземні поштовхи відчувалися по всьому регіону і навіть у сусідньому Перу. Невдовзі після перших були зафіксовані і другі поштовхи, однак вже з меншою магнітудою – 4,8.

За даними Тихоокеанського центру попередження цунамі, такої загрози немає.

Комп'ютерні моделі Геологічної служби США встановили, що землетрус могли відчути до 13,5 млн людей. З них 5,1 млн осіб відчули "сильні" чи "дуже сильні" поштовхи.

Ecuador Moment when the strong 6.9 earthquake surprises in a supermarket in Guayaquil .



Follow Disaster News pic.twitter.com/rPnYk6RMKA — DewastacjaTicTok (@krus_vs_insta) March 18, 2023

Sadly there has been 3 fatalities reported so far after the M6.7 earthquake in Ecuador. #earthquake #ecuador #tremblor pic.twitter.com/t8LIICYUTO — Volcaholic (@CarolynnePries1) March 18, 2023

JUST IN: Building falls into water during powerful earthquake in Ecuador.



pic.twitter.com/M0euqLHnKv — Upward News (@UpwardNewsHQ) March 18, 2023

| Daños en Cuenca, Ecuador, trás el sismo. pic.twitter.com/TDIsXfcIQE — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) March 18, 2023



Нагадаємо, 15 березня у Середземному морі, біля південного узбережжя Греції, стався землетрус магнітудою 5,3.

Читайте також:

Землетруси в Туреччині: влада арештовує недобросовісних забудовників