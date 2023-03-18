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В Еквадорі стався сильний землетрус, який відчули мільйони: є руйнування (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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974
Час на прочитання
2 хв
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В Еквадорі стався сильний землетрус, який відчули мільйони: є руйнування (відео)

Фото з Twitter

Підземні поштовхи залягали на глибині 10 км.

В Еквадорі стався сильний землетрус 18 березня магнітудою 6,9, який могли відчути понад 13 млн людей.

Про це повідомляє Reuters.

Землетрус стався у прибережному регіоні Гуаяс із епіцентром приблизно за 80 км на південь від Гуаякіля – другого за величиною міста Еквадору. Підземні поштовхи залягали на глибині 10 км, свідчать дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Наразі не повідомляється, чи були внаслідок землетрусу постраждалі. Водночас на опублікованих у Мережі відео помітні руйнування будівель та авто. Зокрема, на одному з роликів зафіксована ціла будівля, що впала у воду.

За інформацією BNO News, підземні поштовхи відчувалися по всьому регіону і навіть у сусідньому Перу. Невдовзі після перших були зафіксовані і другі поштовхи, однак вже з меншою магнітудою – 4,8.

За даними Тихоокеанського центру попередження цунамі, такої загрози немає.

Комп'ютерні моделі Геологічної служби США встановили, що землетрус могли відчути до 13,5 млн людей. З них 5,1 млн осіб відчули "сильні" чи "дуже сильні" поштовхи.


Нагадаємо, 15 березня у Середземному морі, біля південного узбережжя Греції, стався землетрус магнітудою 5,3.

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Дата публікації
Перегляди
974
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