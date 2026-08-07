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В елітній школі учень відкрив стрілянину: загинули вчителі, багато поранених (фото)
У школі Debsirin Nonthaburi сталася стрілянина. На місце події оперативно прибули поліція, медики та рятувальники, а учнів і працівників закладу терміново евакуювали.
У школі на околиці Бангкокаучень відкрив вогонь — загинули щонайменше семеро людей, серед них — сам стрілець.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.
Стрілянина сталася вранці у Debsirin Nonthaburi School в провінції Нонтхабурі, що на північно-західній околиці столиці Таїланду.
За останніми даними, серед загиблих — троє вчителів і троє учнів, ще близько 15 людей дістали поранення, щонайменше двоє з них — у критичному стані.
Мотив злочину невідомий. Водночас поліція з’ясувала, що пістолет, ймовірно, був викрадений у одного з членів родини учня. Правоохоронці встановили, що нападнику було близько 14 років.
Нагадаємо, в одній зі шкіл Кропивницького сталася сутичка між учнями 9 класу, яка завершилася різаниною.