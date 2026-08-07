В елітній школі учень відкрив стрілянину: загинули вчителі, багато поранених (фото)

У Таїланді учень влаштував стрілянину у школі / © Associated Press

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У школі на околиці Бангкокаучень відкрив вогонь — загинули щонайменше семеро людей, серед них — сам стрілець.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

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Стрілянина сталася вранці у Debsirin Nonthaburi School в провінції Нонтхабурі, що на північно-західній околиці столиці Таїланду.

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На місці індиценту / © Associated Press

За останніми даними, серед загиблих — троє вчителів і троє учнів, ще близько 15 людей дістали поранення, щонайменше двоє з них — у критичному стані.

Мотив злочину невідомий. Водночас поліція з’ясувала, що пістолет, ймовірно, був викрадений у одного з членів родини учня. Правоохоронці встановили, що нападнику було близько 14 років.

Нагадаємо, в одній зі шкіл Кропивницького сталася сутичка між учнями 9 класу, яка завершилася різаниною.

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