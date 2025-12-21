В елітному ліцеї Варшаві цькували доньку ексгравця збірної України: школа покарала жертву, а не агресорів

Юрій Гладир з донькою / © ONET

Реклама

Дочка колишнього гравця збірної України з волейболу Юрія Гладира, 15-річна українка Дарія Гладир стала жертвою цькування з боку однокласників-поляків у престижній школі Варшави.

Про це пише польське видання Onet.

Юрій Гладир — один із найкращих середніх нападників у польській волейбольній лізі. Вони родом з України, але роками проживають у Польщі. Юрій має польське громадянство з 2013 року.

Реклама

Тривалий час дівчина отримувала образливі та вульгарні голосові повідомлення однокласників у престижному міжнародному ліцеї TE Vizja у Варшаві, де вартість навчання сягає кількох тисяч злотих на місяць.

«15 людей тебе ненавидять. 15 людей кажуть, що ти тупа, потворна су*о. Відкрий очі, су*о!», — писали їй в особисті повідомлення і надсилали голосі аудіо повідомлення з погрозами.

Ця серія повідомлень у месенджері Дарії починає надходити 1 жовтня 2025 року. Все сталося після незначної суперечки з однією з її подруг.

Мати Марини Гладир негайно надіслала електронного листа до школи, повідомивши про психологічне насильство над дочкою. Один із віце-президентів TE Vizja швидко відреагував, пообіцявши зустріч та подальші кроки. Проте наступного дня нічого не змінилося.

Реклама

2 жовтня її перелякана донька зателефонувала додому. «Мамо, мене все ще обзивають», — сказала вона. Марина Гладир приїхала забрати її зі школи.

Незважаючи на їхні прохання, батьки Дарії не отримують контактної інформації батьків кривдників для безпосереднього вирішення проблеми. Далі булінг продовжився, хоч таких випадків стало менше.

«Одного разу Дарія повертається зі школи та каже, що її з уроку математики забрав вчитель польської. Той, хто її навіть не вчить. Без нашої згоди, відома чи нагляду він відвів нашу доньку на сходи та сказав їй, що вона має вирішити конфлікт. Піти до інших дітей і помиритися. Вона відповіла, що не вважає це своєю відповідальністю. Він наполягав, тому вона пішла. Ось так „допомогла“ школа», — каже мати Дарії. У старшій школі також запропонували один прийом у психолога. І це все.

Згодом ліцей ухвалив рішення виключити зі списку учнів саме Дарію, а не її кривдників, розірвавши контракт з її батьками. Батьки дівчини подали позов до суду, оскаржуючи законність розірвання контракту та вимагаючи компенсацію у 100 тисяч злотих (1 150 000 грн) за моральну шкоду.

Реклама

У відповідь ліцей TE Vizja висунув зустрічні фінансові претензії на 500 тисяч злотих (5 750 000 грн), звинувачуючи батьків у завданні шкоди діловій репутації закладу.

Раніше повідомлялося, що у Польщі напали на українку з дитиною.