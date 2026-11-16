Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що однією з головних причин продовження війни Росії проти України залишається питання контролю над рештою території Донбасу. За його словами, Москва вважає цю територію частиною своїх кордонів, тоді як Київ відмовляється віддавати українські землі.

Про це заявив голова МЗС Туреччини Хакан Фідан.

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За його словами, Росія прагне отримати решту Донбасу, обґрунтовуючи свої вимоги власним визначенням кордонів.

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«Росія зараз хоче решту частини Донбасу. Вони кажуть: „Це в межах визначення наших кордонів“. А українці відповідають: „Ні, це територія нашої батьківщини, ми не віддамо її“», — сказав Фідан.

Турецький міністр зазначив, що саме ця суперечність наразі є однією з причин, через які війна продовжується.

Він також навів оцінки площі спірної території з погляду обох сторін. За визначенням Росії, йдеться приблизно про 11-12% території, тоді як з української позиції ця частка становить близько 18%.

«Саме ця частина наразі спричиняє продовження війни», — наголосив Фідан.

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США вперше заговорили про вихід ЗСУ з Донбасу: що сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про зміни в позиції США щодо закінчення війни. Під час перемовин американські спецпосланці вперше порушили питання можливого виходу України з Донбасу в обмін на вступ до НАТО.

Водночас президент наголосив, що Україна «не відступає і не віддає» свої території.

Тим часом США розпочали підготовку наступної багатосторонньої зустрічі щодо закінчення війни РФ проти України. Американські спецпосланці провели консультації з Росією, Україною та європейськими партнерами.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив про майбутню зустріч у Берліні.

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А в одній з країн Європи розкритикували формат участі у мирних переговорах щодо України.

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