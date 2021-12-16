В Ермітажі оголосили про несподівану знахідку в одязі сестри імператора Миколи II (фото, відео)

У рукаві сукні знайшли надкушену цукерку, які вже 118 років.

Співробітники музею “Ермітаж” у російському Санкт-Петербурзі знайшли у сукні сестри останнього російського імператора Миколи II Ксенії Олександрівни надкушену цукерку.

Відео із розповіддю про знахідку опублікувала пресслужба музею в Instagram.

Художник-реставратор Галина Федорова сказала, що знахідку виявила, коли упорядковувала сукню і перевіряла усі її згини, вкладки та підгинання. Один з рукавів виявився зшитий, а в згині намацувалося щось тверде.

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Співробітниця музею розпустила нитку і їй на руку упало щось рожеве. Жінка не втрималася і лизнула знахідку, яка виявилася солодкою.

“Це була цукерка-помадка початку ХХ століття, надкушена великою княгинею під час балу. І оскільки, мабуть, її не було де залишити, вона сховала її за обшлаг рукава”, — пояснила вона.

Відомо, що цю сукню для княгині шили спеціально до костюмованого балу 1903 в Зимовому палаці. Тепер цукерку понад столітньої давності зберігатиму окремо від костюма.

На цукерці збереглося тиснення із написом, який важко розібрати. Очевидно, це назва кондитерської фірми “Ландрін”.

Нагадаємо, раніше поліція Санкт-Петербурга (Російська Федерація) затримала двох підлітків, які опублікували в соцмережі Instagram провокаційні фотографії на тлі собору Спаса на Крові.

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