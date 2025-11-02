ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
1 хв

В Естонії біля кордону з Росією знайшли авіабомбу: що відомо

Жителям довколишніх населених пунктів біля місця знахідки рекомендують зберігати спокій з приводу незвичайних звуків та вибухів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
В Естонії знайшли авіабомбу

Естонські сапери готуються підірвати знайдену авіабомбу / © телеграм-канал NEXTA Live

У неділю, 2 листопада, в Естонії за кілька кілометрів від російського кордону знайшли авіаційну бомбу вагою 250 кілограмів.

Про це повідомили на сайті суспільного мовника ERR.

Місцевий житель натрапив на бомбу під час прогулянки в лісі біля села Аувере, яке розташоване біля самого кордону із Російською Федерацією.

Сапери, що прибули на місце, встановили, що йдеться про 250-кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

Знищити боєприпас збираються на місці виявлення.

Жителям околиць рекомендують зберігати спокій з приводу незвичайних звуків та вибухів в районі Аувері, які пов’язані з проведенням саперних робіт.

Нагадаємо, раніше естонські прикордонники тимчасово закрили пункт пропуску «Саатсе» на кордоні з Росією через підвищену активність російських військових поблизу прикордонної території.

Дата публікації
Кількість переглядів
309
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie