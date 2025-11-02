- Дата публікації
В Естонії біля кордону з Росією знайшли авіабомбу: що відомо
Жителям довколишніх населених пунктів біля місця знахідки рекомендують зберігати спокій з приводу незвичайних звуків та вибухів.
У неділю, 2 листопада, в Естонії за кілька кілометрів від російського кордону знайшли авіаційну бомбу вагою 250 кілограмів.
Про це повідомили на сайті суспільного мовника ERR.
Місцевий житель натрапив на бомбу під час прогулянки в лісі біля села Аувере, яке розташоване біля самого кордону із Російською Федерацією.
Сапери, що прибули на місце, встановили, що йдеться про 250-кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни.
Знищити боєприпас збираються на місці виявлення.
Жителям околиць рекомендують зберігати спокій з приводу незвичайних звуків та вибухів в районі Аувері, які пов’язані з проведенням саперних робіт.
Нагадаємо, раніше естонські прикордонники тимчасово закрили пункт пропуску «Саатсе» на кордоні з Росією через підвищену активність російських військових поблизу прикордонної території.