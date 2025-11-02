В Естонії біля кордону з Росією знайшли авіабомбу: що відомо

Естонські сапери готуються підірвати знайдену авіабомбу / © телеграм-канал NEXTA Live

У неділю, 2 листопада, в Естонії за кілька кілометрів від російського кордону знайшли авіаційну бомбу вагою 250 кілограмів.

Про це повідомили на сайті суспільного мовника ERR.

Місцевий житель натрапив на бомбу під час прогулянки в лісі біля села Аувере, яке розташоване біля самого кордону із Російською Федерацією.

Сапери, що прибули на місце, встановили, що йдеться про 250-кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

Знищити боєприпас збираються на місці виявлення.

Жителям околиць рекомендують зберігати спокій з приводу незвичайних звуків та вибухів в районі Аувері, які пов’язані з проведенням саперних робіт.

Нагадаємо, раніше естонські прикордонники тимчасово закрили пункт пропуску «Саатсе» на кордоні з Росією через підвищену активність російських військових поблизу прикордонної території.