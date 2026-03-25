В Естонії дрон з Росії атакував електростанцію: країна опинилась за крок від блекауту (фото)

"Приліт" дрону в Естонії / © grr.rai.it

У ніч проти середи, 25 березня, в Естонії стався надзвичайний інцидент за участю безпілотника, що прилетів з боку Росії. Апарат, який, за попередніми даними, збився з курсу, врізався в димову трубу електростанції Аувере.

Про це пише ЕRR.

Інцидент було зафіксовано о 03:43. За повідомленням поліції безпеки Естонії, дрон порушив повітряний простір країни, прилетівши з території Росії. Внаслідок зіткнення з висотною спорудою станції ніхто не постраждав.

Наразі на території електростанції працюють сапери Рятувального департаменту. Розслідуванням справи займається Департамент поліції безпеки під керівництвом Державної прокуратури.

«За наявною на цей момент інформацією, дрон не був націлений на Естонію. Наразі проводяться первинні дії, розслідування з’ясує точніші обставини», — заявила генеральна прокурорка Астрід Асі.

Місце «прильоту» / © grr.rai.it

Чи є вплив на енергосистему

Попри пошкодження димової труби, серйозної загрози для енергетичної безпеки країни вдалося уникнути. Згідно з попередньою оцінкою компанії Enefit Power, електростанція не отримала безпосередніх критичних руйнувань. Інформація про суттєвий вплив на енергосистему Естонії наразі відсутня.

Керівництво естонських спецслужб пов’язує появу російського дрона у своєму небі з триваючою агресією Кремля проти України.

«Йдеться про наслідки повномасштабної агресивної війни з боку Росії. Можна припустити, що подібні інциденти будуть повторюватися», — наголосив генеральний директор поліції безпеки Марго Паллосон.

Нагадаємо, у повітряний простір Латвії також залетів безпілотник з боку Росії, після чого оборонні служби привели підрозділи у стан готовності.

Інцидент стався у Краславському районі, де згодом виявили уламки дрона. За попередніми даними, він прибув з території РФ.

Унаслідок падіння безпілотника жертв і руйнувань не зафіксовано, обставини події з’ясовуються.

Також, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив, що на північному сході Естонії багато російськомовних, що створює ризик гібридного сценарію для країни за зразком Криму. Він підкреслив, що Росія нарощує логістичні воєнні спроможності вздовж усього західного кордону, зокрема біля Нарви. Експерт назвав Естонію одним із найслабших місць НАТО.