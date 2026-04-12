В Естонії море викинуло на берег уламок дрона: що відомо

Уламок дрона на березі моря / © Поліція безпеки Естонії

У неділю, 12 квітня, на березі моря в естонському повіті Ляене-Вірумаа місцевий мешканець виявив фрагмент крила безпілотника. Ймовірно, йдеться про уламок українського дрона.

Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR.

За словами речниці естонської Поліції безпеки Марти Тууль, інцидент не пов’язаний із падінням літального апарата. Фрагмент крила був принесений морем.

«Місцевий мешканець знайшов його сьогодні вранці», — зазначила Тууль.

Поліція безпеки поки утримується від додаткових коментарів щодо походження об’єкта, оскільки все ще проводяться слідчі дії.

Попередньо фахівці ідентифікують його як частину українського БпЛА.

Українські дрони в Естонії — що відомо

Нагадаємо, раніше на території сусідньої Фінляндії розбилося кілька безпілотників, які перетнули державний кордон та порушили повітряний простір країни. Фінський уряд та військові припускають, що це були українські дрони, які атакували Росію.

Окрім того, у ніч проти 25 березня на території Естонії та Латвії зафіксували падіння безпілотників, які виявилися українськими апаратами. В Естонії дрон врізався в об’єкт критичної інфраструктури, що спричинило вибух, проте обійшлося без постраждалих. Обидві країни вже розпочали офіційні розслідування цих інцидентів.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що відповідальність за інциденти з українськими дронами на території Естонії, Латвії та Литви повністю несе Росія, яка веде агресивну війну.