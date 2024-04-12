В Естонії можуть визнати Московський патріархат терористичною організацією

Очільник МВС Естонії Лаурі Ляенеметс хоче запропонувати Рійгікогу визнати Московський патріархат терористичною організацією, аби заборонити його діяльність на території країни.

Про це з посиланням на міністра внутрішніх справ повідомляє Postimees.

Приводом до такого рішення МВС стала заява представник Естонської православної церкви МП. За його словами, місцева церква перебувають у прямому підпорядкуванні Московського патріарха і не може відповідати за висловлювання, які лунають у Москві на підтримку війни Росії в Україні. Цією заявою ЕПЦ МП фактично відкинула вимогу міністра вийти з підпорядкування російського патріарха Кирила.

Своєю чергою, Лаурі Ляенеметс наголосив: ґрунтуючись на експертизі відомства та оцінці Поліції безпеки, він не має іншого вибору, окрім як самому вжити заходів для розриву зв'язків між ЕПЦ МП і Московським патріархом.

"З урахуванням наявного контексту, у мене, як у міністра внутрішніх справ, немає іншого вибору, окрім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат терористичним, який підтримує у своїй діяльності тероризм. Міністр внутрішніх справ зможе звернутися до суду і запропонувати припинити діяльність тут цієї церковної організації. Це не вплине на парафіян, це не означає, що храми будуть закриті, але це означає, що зв'язки з Москвою будуть розірвані", - заявив Ляенеметс.

Він також наголосив, що наразі Московський патріархат підпорядковується російському диктатору Володимиру Путіну, який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі.

Як повідомлялося, наприкінці березня Патріарх Кирило видав "наказ”, яким Московський патріархат офіційно оголосив війну в Україні "священною". Після її закінчення "вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії".

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