- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 1 хв
В Естонії на будівлі парламенту невідомий намалював “Z”: вандала заарештували на місці
Поліція оперативно затримала зловмисника, проти нього вже порушили справу за виправдання міжнародних злочинів.
У ніч проти вівторка, 30 грудня, поліція Естонії отримала виклик до урядового кварталу в Таллінні. Близько 01:45 правоохоронцям повідомили, що на колоні будівлі Рійгікогу (парламенту Естонії) з’явилася літера «Z» — символ російської агресії проти України.
Про це повідомляє видання Delfi.
Затримання на місці
Поліцейські прибули миттєво і затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочину. Ним виявився 32-річний громадянин Естонії.
Як зазначила оперативна керівниця Пих’яської префектури Кадрі Анн Салла, цей персонаж правоохоронцям добре відомий.
«Чоловік знайомий поліції і раніше неодноразово карався за те саме діяння», — уточнила вона.
Покарання за підтримку агресії
Проти вандала розпочато провадження за статтею Пенітенціарного кодексу, яка передбачає відповідальність за підтримку та виправдання міжнародних злочинів.
Після інциденту патрульні додатково перевірили будівлі інших державних установ та іноземних посольств у Таллінні, щоб переконатися, що це була поодинока акція. Більше забороненої символіки ніде не виявили.
Сам напис на колоні парламенту спочатку закрили, а вже по обіді комунальні служби зафарбували його білою фарбою.
Нагадаємо, Естонія пригрозила застрелити «зелених чоловічків» Путіна. Очільник естонського МЗС застеріг Кремль від провокацій на кордоні з його країною.