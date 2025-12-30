Будівля естонського парламенту

Реклама

У ніч проти вівторка, 30 грудня, поліція Естонії отримала виклик до урядового кварталу в Таллінні. Близько 01:45 правоохоронцям повідомили, що на колоні будівлі Рійгікогу (парламенту Естонії) з’явилася літера «Z» — символ російської агресії проти України.

Про це повідомляє видання Delfi.

Затримання на місці

Поліцейські прибули миттєво і затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочину. Ним виявився 32-річний громадянин Естонії.

Реклама

Як зазначила оперативна керівниця Пих’яської префектури Кадрі Анн Салла, цей персонаж правоохоронцям добре відомий.

«Чоловік знайомий поліції і раніше неодноразово карався за те саме діяння», — уточнила вона.

Покарання за підтримку агресії

Проти вандала розпочато провадження за статтею Пенітенціарного кодексу, яка передбачає відповідальність за підтримку та виправдання міжнародних злочинів.

Після інциденту патрульні додатково перевірили будівлі інших державних установ та іноземних посольств у Таллінні, щоб переконатися, що це була поодинока акція. Більше забороненої символіки ніде не виявили.

Реклама

Сам напис на колоні парламенту спочатку закрили, а вже по обіді комунальні служби зафарбували його білою фарбою.

Нагадаємо, Естонія пригрозила застрелити «зелених чоловічків» Путіна. Очільник естонського МЗС застеріг Кремль від провокацій на кордоні з його країною.