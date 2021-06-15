В Естонії припинять фінансувати школи та дитсадки, де викладають російською мовою

Програма розвитку естонської мови передбачає перехід не пізніше 2035 року.

Уряд Естонії від 2035 року припинить фінансувати шкільну освіту і дитсадки, де викладають російською мовою.

Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

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"Програма розвитку естонської мови, яка пройшла через Рійгікогу, насправді була складена міністром освіти і науки Центристської партії під час попереднього уряду. В ній стратегічна мета №3 передбачає, що всі жителі Естонії володіють естонською мовою і цінують володіння іншими мовами, здійснюється перехід на переважно естонське навчання. Це означає, що в школах і дитячих садах, що фінансуються державою і місцевими органами самоврядування, навчальна діяльність ведеться естонською мовою", - сказала вона.

Кая Каллас зазначила, що "ні у кого немає намірів якимось чином утискати російськомовну громаду":

"Міністерство освіти і науки враховує всі проблеми, щоб скласти план дій. Те, що проблеми є, цілком зрозуміло. Ніхто не хоче нічого робити силою, проблеми слід враховувати, до того ж ніхто не хоче робити з дітей стовідсоткових естонців. Знання свого коріння, своєї рідної мови - все це залишиться. Дитсадки і школи з навчанням російською мовою залишаться і після 2035 року, але вони не будуть фінансуватися з бюджету держави або місцевого самоврядування", - зазначила спікерка.

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