В Естонії підготували "подарунок" для Пригожина у відповідь на закривавлену кувалду: відео

У п’ятницю, 25 листопада, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на вульгарну погрозу від власника російської приватної військової компанії “Вагнер” Євгена Пригожина відправити до Європейського парламенту закривавлену кувалду. Цю посилку очільник армії найманців назвав інформаційним кейсом для розпуску Європаламенту.

У відповідь очільник МЗС Естонії опублікував у Twitter відео з “подарунком” для організатора угруповання російських найманців, які воюють в Україні, Сирії та Північній Африці.

Голова естонського зовнішньополітичного відомства наголосив, що цей сюрприз чекатиме на Пригожина у Міжнародному кримінальному суді.

“Оскільки ми стали свідками того, як російський найманець Пригожин направив свій закривавлений молот до Європарламенту, я хотів би, щоб він прийняв і наш маленький подарунок, який чекає на нього в Гаазі”, – написав він.

У твіті Рейнсалу розмістив відео, на якому показав, що “подарунком” будуть кайданки.

As we witnessed Russian mercenary Prigozhin send his bloody hammer to @Europarl_EN I’d like him to accept our little gift also that is waiting for him in #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) November 25, 2022

Нагадаємо, після того, як в Європарламенті висловили намір включити ПВК “Вагнер” до списку терористичних організацій, її організатор продемонстрував кувалду зі слідами “крові”. Відео про відправку “закривавленої” кувалди до Європарламенту пов'язані з Пригожиним канали оприлюднили 23 листопада.

Раніше з’явилося відео страти за допомогою кувалди завербованого зека, який воював у складі незаконного збройного формування ПВК "Вагнер".

Читайте також: