В Естонії почали зносити радянські пам’ятники у містах з найбільшою кількістю етнічних росіян

Уряд Естонії ухвалив рішення про знесення й інших радянських пам'ятників у Нарві та Нарва-Йиесуу. З безпекових міркувань поліція запровадила комендантську годину поблизу пам'ятників, внаслідок чого дорога до них для транспорту та пішоходів закрита. На кордонах стоїть поліція та перевіряє документи.

Про це повідомляє ERR.

"Ми створюємо периметр навколо трьох військових пам'яток Радянського Союзу на дорозі Нарва-Нарва Йиесуу для їхнього безпечного переміщення. Це означає, що заборонено перебувати в цьому районі, а автомобілям - пересуватися або паркуватися. Заборонена зона чітко позначена дорожніми знаками, і там перебувають співробітники поліції, які підкажуть людям, як її обійти у разі потреби", - зазначив керівник Нарвського відділення поліції Індрек Пюві.

Сам пам’ятник вирішили перенести до "закритого місця". Зазначається, що радянський танк Т-34 буде доставлений до Естонського військового музею у Віймсі.

"Ніхто з нас не хоче, щоб агресивний і ворожий у військовому плані сусід міг нагнітати напруженість у нашій країні. Згідно з Конституцією, головною цінністю естонської держави є внутрішній мир, а одним із основних завдань держави є захист внутрішнього та зовнішнього світу. Ми не дамо Росії можливості використати минуле, щоб зруйнувати внутрішній мир Естонії", - сказала прем'єр-міністерка естонії Кая Каллас.

"Враховуючи, як швидко зростає напруженість і плутанина навколо меморіалів у Нарві, ми повинні діяти швидко, щоб забезпечити громадський порядок та внутрішню безпеку. Саме тому ми в уряді прийняли рішення прибрати військові пам'ятники з їхніх нинішніх місць, щоб не дати їм ще більше розпалити ненависть у суспільстві та роздирати старі рани. На братській могилі загиблих у Другій світовій війні в Нарві буде встановлено нейтральний могильний знак, і вона продовжить залишатися гідним місцем для поминання загиблих", - додала Каллас.

Слід зазначити, що радянський танк, один із найвідоміших символів радянської окупації в Естонії, розташований в місті Нарва, де переважна більшість жителів (понад 80%) - етнічні росіяни, а близько 36% мають російське громадянство.

Нагадаємо, російських журналістів із "Известий" вислали з Естонії. Місцева влада пояснює рішення тим, що вони використовували туристичні шенгенські візи для прикриття пропагандистської діяльності.

Зокрема, кремлівські пропагандисти збиралися підготувати матеріали про обмеження видавання віз громадянам Росії та позбавлення танка Т-34 статусу пам'ятника.

Естонія видворила з країни російських пропагандистів

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