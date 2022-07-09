В Естонії випустили монету, присвячену Україні, яку розробила переселенка (фото)

Кошти від її продажу передадуть на підтримку України.

У п’ятницю, 8 липня, в Естонії розпочався продаж монети номіналом два євро, яка присвячена Україні. Кошти від її продажу передадуть на підтримку боротьби за свободу України.

Про це повідомляє пресслужба Центрального банку Естонії.

Монета була розроблена Дарією Тітовою – українською переселенкою, яка навчається в Естонській академії мистецтв. Дівчина родом із Харкова.

"Мені було погано і я почувала себе винною, тому що прокидаюся під променями сонця, тоді як багато українців прокидаються під звук ракет та бомб. Щоб висловити це почуття, я намалювала на монеті дівчину, яка захищає птаха в руці", - розповіла авторка.

На монеті зображена дівчина як символ ніжності, яка своєю чергою оберігає пташку на долоні. На монеті також зображені колоски зерна.

Ціна української монетної картки номіналом 2 євро – 18 євро. В Інтернет-магазині Omniva можна придбати до 50 карт одночасно. Всього в продажу 40 тисяч карт.

Банк планує перерахувати отримані кошти Україні після того, як вирахує з неї податки та витрати, пов’язані з каналом продажу. Банк готовий збільшити початковий тираж, якщо попит виявиться вищим.

Фото: Eesti Pank

Фото: Eesti Pank

Фото: Eesti Pank

Нагадаємо, у США випустили колекційну монету, присвячену захисникам острова Зміїний.

Читайте також: