В Естонії впав український дрон: Таллінн відреагував

Прапор Естонії. / © Getty Images

Напередодні у Тартуському повіті Естонії місцевий фермер виявив уламки ударного дрона. На місці також був кратер від вибуху. Ймовірно, це був український БпЛА. Таллінна не має претензій.

Про це заявив керівник Поліції безпеки Естонії Марго Паллосон, повідомляє ERR.

"У нас є підстави вважати, що це міг бути український дрон, націлений на об'єкти на території Росії. РФ за допомогою GPS-глушення та інших засобів електронної боротьби збила його з курсу, і він відхилився в повітряний простір Естонії. Зараз ніщо не вказує на те, що це міг бути російський дрон", - наголосив Паллосон.

З його слів, дрон впав на території Естонії в неділю рано вранці. Це був військовий безпілотник, до якого було прикріплено вибухову речовину. Вона також здетонувала.

Своєю чергою, міністр оборони Ханно Певкур заявив, що після інциденту було запущено всі необхідні процедури. З його слів, знахідка уламків дрона “насамперед пов'язана з тим, що Росія продовжує війну в Україні, а Україна захищає себе”.

Певкур також повідомив, що понеділок увечері він також спілкувався із міністром оборони України Денисом Шмигалем.

Департамент Поліції безпеки спільно з прокуратурою розпочали розслідування для з'ясування обставин. За попередньою інформацією, місцеві мешканці не постраждали.

За словами Паллосона, дрон міг потрапити до повітряного простору Естонії як з боку Росії, так і через Латвію.

Як повідомлялося, РФ глушить сигнал GPS у сусідів-країн НАТО. Європейські держави вздовж західного кордону Росії та Балтійського моря - країни Балтії, Фінляндія, Польща та Швеція - повідомили про різке зростання кількості глушінь та підміни сигналів GPS, а також російських установок радіоелектронної боротьби у прикордонних районах.