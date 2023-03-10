В Естонії затримали проросійського політика, який їздив до тимчасово окупованого Маріуполя

В Естонії затримали керівника руху Koos, який підтримує Росію та відвідує окуповані території України.
Поліція Естонії затримала трьох чоловіків за підозрою у діяннях, спрямованих проти естонської держави — двох громадян Естонії та одного громадянина Росії з естонською посвідкою на проживання. Одним із затриманих є естонський політик Айво Петерсон.
Про це повідомляє ERR.
Айво Петерсон є одним із керівників руху Koos, відомого як "Громадський рух за мир та стабільний розвиток Естонії", що офіційно виник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у березні 2022 року. Петерсон кілька разів балотувався до міської ради третього за величиною і майже повністю російськомовного міста Нарви, однак жодного разу не був обраний.
Тому на останні парламентські вибори у березні 2023 року рух пішов спільно з "Об'єднаною лівою партією Естонії". Він навіть набрав 3969 голосів, але цього також не вистачило для обрання.
Слід зауважити, що сам Петерсон неодноразово виступав із заявами на підтримку Росії. Так, у березні 2023 року, напередодні парламентських виборів, Петерсон відвідав тимчасово окуповані Донецьк та Маріуполь.
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