В Естонії затримали російського шпигуна: поліція розповіла подробиці

Професора Тартуського університету В'ячеслава Морозова затримали за підозрою у роботі на російські спецслужби.

В Естонії затримали російського шпигуна.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

Тартуський університет оголосив про припинення трудових відносин із професором В'ячеславом Морозовим, якого поліція безпеки підозрює у розвідувальній діяльності проти Естонської Республіки. Від 3 січня він затриманий і перебуває у Талліннській в'язниці.

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Факт затримання Морозова порталу ERR у вівторок підтвердили у Державній прокуратурі.

"3 січня Поліція безпеки (КаПо) затримала громадянина Росії В'ячеслава Морозова, підозрюваного у проведенні та підтримці розвідувальної діяльності проти Естонської Республіки", - йдеться у повідомленні.

Деталі висунутих проти В'ячеслава Морозова підозри не розкрили ні КаПо, ні Державна прокуратура, пояснивши це інтересами слідства. У той же час державний прокурор Трійну Олев повідомила, що слідство має підстави вважати, що перебуваючи на волі, Морозов може ухилятися від кримінального переслідування або продовжувати вчиняти злочини.

"Тому ми звернулися до суду з клопотанням про взяття під варту. Харьюський повітовий суд погодився з оцінкою прокуратури та ув'язнив чоловіка під варту на строк до двох місяців", - зазначила вона.

"Розвідувальний інтерес держави-агресора до Естонії залишається високим", - висловився генеральний директор Капо Марго Паллосон.

"Нинішня справа є доповненням до більш ніж кількох десятків попередніх і ілюструє прагнення російських спецслужб проникнути у різні сфери життя Естонії, у тому числі й до наукової сфери", - додав він.

В'ячеслав Морозов працював професором політології Інституту Шютте Тартуського університету. Після того, як проти Морозова висунули підозри, трудові відносини з ним було припинено.

За даними Естонської наукової інформаційної системи ETIS, В'ячеслав Морозов до 2010 року працював у Санкт-Петербурзькому державному університеті, а після цього був пов'язаний із Тартуським університетом. У 2016-2023 роках він обіймав у Тарту посаду професора досліджень Європейського союзу та Росії, а від 1 вересня 2023 року до 11 січня 2024 року – професора міжнародної політичної теорії.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Латвії також затримали російського шпигуна. Співробітники Служби безпеки Латвії заарештували громадянина Росії, який стежив за військовими обʼєктами та передавав інформацію ФСБ.

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