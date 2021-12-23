В Естонії завляють, що зі спробами Путіна дестабілізувати безпеку в Європі слід покінчити

В Естонії завляють, що зі спробами Путіна дестабілізувати безпеку в Європі слід покінчити

Таллін підтримує територіальний суверенітет України.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що прийшла пора "покінчити з постійними спробами режиму Путіна дестабілізувати безпеку в Європі".

Таку думку він висловив під час зустрічі з міністрами оборони Латвії та Литви, пише Delfi.

Естонський міністр зауважив, що Таллін підтримує територіальний суверенітет України, коли Росія концентрує війська навколо її кордонів.

"Закликаємо Російську Федерацію припинити військову підтримку сепаратистських регіонів Донецька і Луганська, а аткож та окупацію Криму. З постійним спробами режиму Путіна дестабілізувати безпеку в Європі та в іншому світі, намагаючись підпорядкувати суверенні держави своїй сфері впливу, слід покінчити", - наголосив Калле Лаанет.

За його словами, "дипломатичні переговори з Росією не призвели до деескалації ситуації", адже країна продовжує дислокувати війська біля кордону.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що за 200 км від російсько-українського кордону перебуває 122 тис. військових РФ, а за 400 км - 143,5 тис. військових. Ситуація біля кордону він назвав неспокійною.

На випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україні ухвалили таємний документ - план оборони, в якому вперше детально прописані дії кожної інституції чи структури.

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