В Естонії збираються заборонити росіянам та білорусам мати будь-яку зброю

Міністерство внутрішніх справ Естонії розробляє поправки до закону, згідно з якими росіяни та білоруси з "сірими паспортами" будуть зобов'язані здати свою зброю до кінця 2023 року.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаанеметса заявив, що росіяни та білоруси, які мають посвідку на проживання в Естонії, але не є громадянами країни, не зможуть продовжити свій дозвіл на зброю. Право володіти зброєю в країні матимуть лише громадяни країн ЄС та НАТО.

Про це повідомляє ERR.

"Я думаю, що це правильна точка зору в тому сенсі, що якщо ти хочеш бути мисливцем, але є громадянином Російської Федерації, то ми очікуємо, що ти будеш естонцем, відмовишся від цього громадянства і зможеш продовжувати використовувати свою зброю", - наголосив міністр.

При цьому він додав, що у разі прийняття поправок до закону, громадяни Росії та Білорусі будуть змушені до кінця 2023 року продати, здати або привести в непридатність свою зброю. Крім того, її продаж буде заборонено компаніям, у керівництві яких є громадяни РФ.

Нагадаємо, Естонія передала Збройним силам України 3 дрони, на які збирали кошти росіяни, щоб придбати їх для своєї армії.

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