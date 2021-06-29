Упаковки з дозами вакцини AstraZeneca, які зберігаються в холодильнику / Associated Press

В Естонії зіпсувалися 68 тисяч доз AstraZeneca, які мали віддати іншим країнам, зокрема Україні

В Естонії зіпсувалися 68 тисяч доз AstraZeneca, які мали віддати іншим країнам, зокрема Україні

Температура в камерах зберігання підвищилася до 15 градусів тепла, внаслідок чого вакцина розморозилася.

В Естонії понад 68 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, які хотіли віддати іншим країнам, стали непридатними. Це сталося через підвищення температури в холодильній камері схову.

Про це повідомляє ERR.

Температура в двох холодних камерах піднялася до +15 ° C, хоча нормальна температура для зберігання вакцин і інших препаратів становить від +2 до +8 ° C.

Вакцини мали бути передані іншим країнам і зберігалися на складі. Окрім препаратів проти COVID-19, в камері зберігалися інші вакцини та лікарські засоби. Загалом щонайменше 100 тис. доз вакцин та інших препаратів стали непридатні для використання. Сума збитку становить 1,15 млн євро.

У Департаменті здоров’я запевнили, що інцидент не вплине на проведення вакцинації в Естонії.

Нагадаємо, що Естонія вирішила поділитися 900 тис. доз вакцини з іншими країнами. Їх мали розподілити через механізм COVAX і виділити безпосередньо країнам "Східного партнерства".

Україна мала отримати 200 тис. доз, зокрема 100 тис. — Міністерство оборони.

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