В Естонії зіпсувалися 68 тисяч доз AstraZeneca, які мали віддати іншим країнам, зокрема Україні

Температура в камерах зберігання підвищилася до 15 градусів тепла, внаслідок чого вакцина розморозилася.
В Естонії понад 68 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, які хотіли віддати іншим країнам, стали непридатними. Це сталося через підвищення температури в холодильній камері схову.
Про це повідомляє ERR.
Температура в двох холодних камерах піднялася до +15 ° C, хоча нормальна температура для зберігання вакцин і інших препаратів становить від +2 до +8 ° C.
Вакцини мали бути передані іншим країнам і зберігалися на складі. Окрім препаратів проти COVID-19, в камері зберігалися інші вакцини та лікарські засоби. Загалом щонайменше 100 тис. доз вакцин та інших препаратів стали непридатні для використання. Сума збитку становить 1,15 млн євро.
У Департаменті здоров’я запевнили, що інцидент не вплине на проведення вакцинації в Естонії.
Нагадаємо, що Естонія вирішила поділитися 900 тис. доз вакцини з іншими країнами. Їх мали розподілити через механізм COVAX і виділити безпосередньо країнам "Східного партнерства".
Україна мала отримати 200 тис. доз, зокрема 100 тис. — Міністерство оборони.