В Естонії змінили умови компенсації оренди житла для українців

З 11 вересня в Естонії одноразову допомогу на оренду житла надаватимуть лише тим українським біженцям, які нещодавно приїхали в країну.

Про це повідомила генеральна директорка Департаменту соціального страхування Марет Маріпуу, пише ERR.

За її словами, в країні є багато українських біженців, які вже понад рік проживають в Естонії і тепер звернулися за допомогою у питанні оренди житла після продовження своєї первинної посвідки на проживання. Від 11 вересня право на компенсацію за оренду житла матимуть тільки ті біженці, які подали заявку протягом перших шести місяців після отримання першої посвідки на проживання.

Щоб отримати компенсацію за оренду житла в Естонії, українським біженцям потрібно мати статус тимчасового захисту та зареєструвати своє місце проживання в місцевому самоврядуванні. Нині на компенсацію можуть претендувати всі українці, які приїхали в Естонію з 24 лютого 2022 року і мають тимчасовий захист. Максимальний розмір одноразової компенсації складає 1200 євро на домогосподарство.

Нагадаємо, у Німеччині запроваджені нові умови для отримання допомоги з безробіття, які можуть вплинути на українських біженців.

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