В Естонії зробили жорстку заяву після падіння українських дронів в Балтії: кого звинувачують

Ханно Певкур

Відповідальність за інциденти з українськими дронами на території Естонії, Латвії та Литви повністю несе Росія, яка веде агресивну війну.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час спільної пресконференції з польським колегою Владиславом Косіняк-Камишем. Виступ транслював ресурс DRM News.

Що заявили про українські дрони

За словами естонського урядовця, Україна змушена атакувати російську енергетичну інфраструктуру, щоб завадити Москві фінансувати війну. Коментуючи нещодавнє падіння БпЛА в країнах Балтії після ударів по російських портах Усть-Луга та Приморськ, Певкур наголосив:

«Так, естонська електростанція зазнала удару, але постраждала лише димохідна труба — пошкодження дуже незначні, тож ризиків для енергопостачання немає. Але водночас ми розуміємо, що причиною цього є не дії України. Причиною цього є російська агресія в Україні, а Україна захищає свої свободи».

Позиція Естонії щодо Путіна та війни в Ірані

Певкур зауважив, що через загострення на Близькому Сході та блокування Іраном Ормузької протоки світові ціни на нафту зросли. Це приносить Кремлю додатково близько 150 млн доларів щодня. За підрахунками міністра, якщо така динаміка збережеться, РФ отримає до 50 млрд доларів на рік для посилення своєї армії.

Естонський посадовець акцентував, що Україна робить усе можливе, аби позбавити Росію цих грошей. Він закликав союзників по НАТО зберігати єдність і не зменшувати підтримку Києва через «супутні втрати», оскільки Україна бореться за спільні цінності ліберальної демократії.

Українські дрони впали в Балтії — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 25 березня на території Естонії та Латвії зафіксували падіння безпілотників, які виявилися українськими апаратами. В Естонії дрон врізався в об’єкт критичної інфраструктури, що спричинило вибух, проте обійшлося без постраждалих. Обидві країни вже розпочали офіційні розслідування цих інцидентів.

Очільник естонської спецслужби КаПо Марго Паллосон під час пресконференції пояснив, що безпілотник збився з курсу через технічний вплив, здійснений у російському повітряному просторі. За його словами, експертиза уламків підтвердила приналежність апарата Україні.

Майже одночасно про падіння аналогічного апарата повідомили і в Латвії. Президент країни Едгарс Рінкевичс підтвердив, що безпілотник упав у Краславському краї під час виконання завдання з ураження російських цілей. Латвійський лідер уточнив, що цей БпЛА був частиною масштабної операції, яку координує Україна проти об’єктів на території Росії.

Ці події відбулися на тлі масованої атаки на ключові морські порти Ленінградської області РФ — в Усть-Лузі та Виборгу. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та спалахи, через що роботу аеропорту Пулково тимчасово зупиняли. Попри заяви російської сторони про нібито знищення 33 дронів, у порту Усть-Луга виникла пожежа на інфраструктурі, що спеціалізується на переробленні та експорті нафтопродуктів.