В ФСБ заявили про затримання підривників авто високопосадовця Чорноморського флоту РФ

Затриманий чоловік розповів, що влітку 2023 року його начебто завербувала СБУ.

ФСБ Росії заявила про затримання в окупованому Криму двох людей, які начебто підірвали авто керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Валерія Транковського.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Повідомляється, що за підрив авто Транковського затримані 38-річна жителька Севастополя і 47-річний житель Ялти. ФСБ заявляє, що вони "дали свідчення".

На відео з "зізнаннями" затриманих чоловік стверджує, що влітку 2023 року його начебто завербувала СБУ. Чоловік каже, що саме він заклав вибухівку під авто керівника штабу 41-ї бригади та активував її дистанційно.

Своєю чергою жінка розповіла, що стежила за машиною та повідомляла куратору про місце її перебування.

Імена затриманих не називаються, але російське опозиційне видання "Агентство" повідомляє, що 47-річний чоловік – це нібито Віталій Кульчицький родом зі Львова.

Нагадаємо, 13 листопада у Севастополі вибухнуло авто, в якому перебував Транковський. Він загинув. Зауважимо, що під командуванням цього високопосадовця ЧФ відбувалися обстріли Одеси та Вінниці ракетами "Калібр" у липні 2022 року, коли загинули 29 мирних жителів. Транковський був найвищим офіцером флоту, ліквідованим у російському тилу за час повномасштабного вторгнення до України.

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