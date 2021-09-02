В "Газпромі" назвали терміни початку постачання газу в Європу через "Північний потік-2"

В "Газпромі" назвали терміни початку постачання газу в Європу через "Північний потік-2"

Йдеться про опалювальний сезон у цьому році.

Перші постачання газу через "Північний потік-2" можуть розпочатися в опалювальному сезоні цього року.

Про це заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, пише Інтерфакс.Росія.

"Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо доставити перший газ через газопровід "Північний потік-2" на європейський ринок", - сказав він.

До слова, "Північний потік-2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік побудований від компресорної станції "Слов'янська" в Ленінградській області до балтійського узбережжя Німеччини. Загальна протяжність магістралі 2460 км.

Як повідомлялося, за інформацією Bloomberg, закінчення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" в територіальних водах Німеччини заплановано на 12 вересня.

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