В Гонконгу помер відомий собака породи сіба-іну з мемів

Пес Болці помер у віці 12 років під час операції.
У Гонконгу у віці 12 років помер собака Чімс (справжнє імʼя Болці) з мемів.
Про смерть Чімса його власниця повідомила в Instagram.
Болці помер 18 серпня у віці 12 років під час операції. Йому проводили торакоцентез — це процедура видалення рідини навколо легенів, а точніше — з області поза легенями, для полегшення стану.
"Не сумуйте, будь ласка. Згадайте радість, яку Болці приніс світу. Cіба-іну з круглою усміхненою мордою, який зміг нас обʼєднати й допомогти багатьом людям під час пандемії, приніс багато радості, але тепер його місію виконано", — написала власниця.
Наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що пес хворіє на лейкемію. Спершу йому хотіли провести хімієтерапію, однак виявилося запізно.
Як Болці став собакою-мемом
Болці став світовим мемом влітку 2019 року. Тоді користувач Reddit опублікував невеликий комікс із ним, який назвав "Чімсбургер" (Cheemsburbger). Пізніше собаку почали називати просто Чімс і публікувати меми із зображенням його мордочки.
Нагадаємо, учені з'ясували, чи можуть плакати собаки.
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