В Гонконгу помер відомий собака породи сіба-іну з мемів

Пес Болці помер у віці 12 років під час операції.

У Гонконгу у віці 12 років помер собака Чімс (справжнє імʼя Болці) з мемів.

Про смерть Чімса його власниця повідомила в Instagram.

Болці помер 18 серпня у віці 12 років під час операції. Йому проводили торакоцентез — це процедура видалення рідини навколо легенів, а точніше — з області поза легенями, для полегшення стану.

Фото: instagram.com/balltze

"Не сумуйте, будь ласка. Згадайте радість, яку Болці приніс світу. Cіба-іну з круглою усміхненою мордою, який зміг нас обʼєднати й допомогти багатьом людям під час пандемії, приніс багато радості, але тепер його місію виконано", — написала власниця.

Фото: instagram.com/balltze

Наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що пес хворіє на лейкемію. Спершу йому хотіли провести хімієтерапію, однак виявилося запізно.

Як Болці став собакою-мемом

Фото: instagram.com/balltze

Болці став світовим мемом влітку 2019 року. Тоді користувач Reddit опублікував невеликий комікс із ним, який назвав "Чімсбургер" (Cheemsburbger). Пізніше собаку почали називати просто Чімс і публікувати меми із зображенням його мордочки.

Нагадаємо, учені з'ясували, чи можуть плакати собаки.

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