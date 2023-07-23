В Греції обвалився міст: є загиблі та багато поранених (фото)

На мосту з 2021 року тривали ремонтні роботи.

В грецькому місті Патри обвалився міст. Він мав ознаки значної ерозії, через що на ньому з 2021 року проводилися ремонтні роботи.

Про це пише Kathimerini.

Як стало відомо, внаслідок обвалу мосту щонайменше одна людина загинула, ще 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості, двоє людей вважаються зниклими безвісти. Четверо постраждалих госпіталізовані у важкому стані.

З 2021 році на мосту проводилися ремонтні роботи. Переправа мала ознаки значної ерозії - підрядники ремонтували секцію за секцією. Під час обвалу щонайменше двоє постраждалих людей - підрядники, які виконували роботи. Під завалами можуть перебувати до шести осіб.

Тим часом на Періметрікі Одос Патри діють надзвичайні правила дорожнього руху. Зокрема, за даними поліції, крім припинення руху в напрямку Афін, також припинено рух транспортних засобів у напрямку Піргос, а також на вулиці Діодору в Патрах, яка розташована поблизу ділянки великого периметра.

Нагадаємо, що у Греції через спеку п’ятий день вирують пожежі.

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