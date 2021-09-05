В Грузії після сходження на гору Тетнульд загинув український альпініст

Загиблий був активним учасником організації "Пласт".

У Грузії після сходження на гору Тетнульд ("Біла гора") загинув український альпініст з Львівщини, пластун Петро Борис.

Про це інформує національна скаутська організація "Пласт".

"Невтомний мандрівник здійснив сходження на гору Тетнульд у регіоні Верхня Сванетія, Грузія. Висота — 4852 м. Загинув після завершення сходження. Петро був членом куреню "Сіроманці" та активним учасником пластових заходів та таборів", — йдеться в повідомленні.

Пізніше дружина Петра Бориса Юліана повідомила у Facebook, що у вівторок, 7 вересня, планують звершити заупокійну службу, проте це ще точно невідомо. Наразі рідні організовують повернення тіла загиблого до України.

Раніше повідомлялося, що у Грузії під снігову лавину потрапило троє українців.

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