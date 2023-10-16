В Грузії хочуть примусово позбавити влади президентку Саломе Зурабішвілі: починається процедура імпічменту

Щоб імпічмент відбувся, за це мають проголосувати щонайменше 100 депутатів.

В Грузії начебто починається процедура імпічменту президентки країни Саломе Зурабішвілі. Їй “закидають”, що вона порушила Конституцію.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода “Ехо Кавказу”

Як зазначається, в парламенті країні піднімалося звернення депутатів, яке підтримали шестеро членів Конституційного суду, ще троє виступили проти імпічменту.

Тепер грузинський парламент має у двотижневий термін поставити на голосування питання про усунення з президентської посади Саломе Зурабішвілі. Щоб імпічмент відбувся, за це мають проголосувати щонайменше 100 депутатів.

Водночас можливе порушення Конституції з боку президентки угледіли депутати правлячої партії “Грузинська мрія - Демократична Грузія”. У партії вважають, що поїздки Зурабішвілі за кордон порушили 52-гу статтю Конституції Грузії, за якою президент здійснює представницькі повноваження у зовнішній політиці за згодою уряду.

Додамо, що останніми місяцями президентка була у Берліні та в Брюсселі. В іі адміністрації заявили, що ці поїздки стосувалися “надання Грузії статусі кандидата на вступ до ЄС”.

Нагадаємо, що прем'єр Грузії назвав "друга Путіна" Орбана зразковим політиком.

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