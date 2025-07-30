В Японії після найсильнішого землетрусу десятиліття на пляж викинуло китів (фото)

Кит / © Associated Press

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Чотирьох китів викинуло на пляж Хірасуна в префектурі Японії Тіба після руйнівного землетрусу магнітудою 8,8, що стався біля східного узбережжя Росії.

Про це повідомили видання Newsweek та Daily Mirror.

Стихія спричинила цунамі, яке першими накрило Курильські острови та японський Хоккайдо, а згодом докотилося до інших регіонів.

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На кадрах видно, як тварини лежать на березі. Фахівці пояснюють, що під час цунамі китів може викидати на берег через різкі зміни течій і рівня води. Зокрема, перед появою хвиль вода часто швидко відступає від узбережжя, що створює смертельно небезпечні умови для морських тварин.

Викинуті на берег кити. Фото: ANN News

Попередження про цунамі наразі залишаються чинними для Аляски, Гаваїв і навіть аж до Нової Зеландії.

Цей землетрус уже назвали найпотужнішим з 2011 року, коли стихія на північному сході Японії призвела до масштабного цунамі.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня біля узбережжя російського півострова Камчатка стався потужний землетрус магнітудою 8,8, який викликав цунамі висотою до 4 метрів.

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