"В ІДІЛ росіяни були другою групою за кількістю" – експерт про винних у теракті в "Крокусі"

Говорячи про відповідальність ІД у теракті в Підмосков'ї, Коваленко зауважив, що багато громадян РФ вже давно є членами цієї терористичної організації.

У складі Ісламської держави, ІД (або стара назва до 29 червня 2014 року – ІДІЛ, Ісламська Держава Іраку та Леванту) громадяни РФ були другою групою за кількістю членів. Тому російське "розслідування" теракту в “Крокус Сіті Холі” у Підмосков’ї може вивести росіян самих на себе.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний опір” Олександр Коваленко, передає FREEДОМ.

"...Якщо справді проводити неупереджене слідство, то може вийти навіть так, що результати цього слідства виведуть росіян самих на себе", – каже Коваленко.

Експерт зазначив, що абсолютно не здивований темою ІДІЛ, терористи якої нібито взяла на себе відповідальність за теракт.

"Мало хто про це говорить, але у складі ІДІЛ – Ісламської держави, цієї терористичної організації – росіяни були другою етнічною групою за кількістю. Це була одна з найчисленніших груп. Роками через Дагестан з території РФ виїжджали російські громадяни, які потім опинялися у складі угруповання ІДІЛ, переважно у його сирійському підрозділі. При цьому дуже цікаво, що коли вони виїжджали через Дагестан, то їм усім оформлялася страховка за лінією ФОМС (Фонду обов’язкового медичного страхування – ред.). Усі вони мали певні пільги, мали страхування тощо", – стверджує Коваленко.

За його даними, більшість цих росіян воювали в Сирії у складі ІД проти сирійських повстанців, разом із силами диктатора Башара Асада та контингентом РФ у Сирії.

"Коли було повернуто під контроль Башара Асада значну частину території Сирії та захоплено "енну" кількість терористів ІДІЛ у полон, то їх не розстріляли, їх не судили — тих, які були громадянами Росії. За ними спеціальні чартери вирушали, і їх висилали назад на територію Російської Федерації. Тому абсолютно не дивуюся тому, що подібна тема з ІДІЛ продовжує в Росії, скажімо так, пульсувати", – розповідає експерт.

Наслідки теракту

На думку Коваленка, путінський режим використає теракт у "Крокус Сіті Холі" для подальшого "закручування гайок" – аж до повернення смертної кари.

"Дуже скоро ми побачимо наслідки. Насамперед це, звичайно ж, ще більше посилення контролю над населенням РФ. Там навіть подейкують про повернення смертної кари. Якщо Росія піде на це, то, в принципі, це буде повне повернення до сталінських репресій. Якщо раніше людину за антивоєнну позицію могли засудити до терміну ув'язнення, то абсолютно не дивно, що зможуть і до розстрілу засудити", – розмірковує аналітик.

Проте експерт не погоджується з думкою, що теракт був потрібен Путінові, аби оголосити нову хвилю мобілізації в РФ. На його думку, для цього диктатору "не потрібно було влаштовувати настільки масштабну різанину".

"Тут напевно йдеться про якийсь внутрішній фактор. Я думаю, що ми найближчим часом побачимо щось серйозніше і глобальніше, ніж все, що озвучувалося до того, але що впливатиме саме на внутрішні фактори в Росії", – підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що у п'ятницю ввечері в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту “Пікнік”. Сьогодні, 24 березня, у Росії заявили, що кількість загиблих зросла до 137 людей.

У суботу, 23 березня, угруповання джихадистів "Ісламська держава" (ІД) оприлюднило заяву з подробицями про напад на концертний зал “Крокус Сіті Холл” на околиці Москви. Теракт пояснюють війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".

За інформацією Reuters, за терактом у “Крокус Сіті” стоїть ІДІЛ-К. Вона діє переважно в Афганістані та сусідніх країнах, зокрема, у Таджикистані, громадян якого затримали російські силовики.

Читайте також: