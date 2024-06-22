В Ілона Маска на початку року народилась 12-та "таємна" дитина — Bloomberg

Ілон Маск став батьком удванадцяте. З'явилися нові подробиці про особисте життя мільярдера.

В американського підприємця-мільярдера Ілона Маска на початку 2024 року народилась 12-та дитина від виконавчої директорки "Neuralink" Шівони Зіліс.

Про це пише Bloomberg.

"Він (Ілон Маск - ред.) є батьком щонайменше 12 дітей. Шість з них народилися за останні п'ять років - троє зі співачкою Граймс і троє з Шівон Зіліс, зокрема й одна дитина, про яку досі не було відомо", - йдеться у матеріалі.

Близькі до Маска джерела розповіли, що 12-та дитина народилась на початку цього року. Проте сам підприємець не відповів на запити журналістів, а Шівон Зіліс відмовилась давати коментарі.

2023 року стало відомо, що Ілон Маск має ще одну, третю спільну дитину від співачки Grimes - сина на імʼя Техно Механікус, або Тау. Від Шівони Зіліс Маск також має двоє близнюків - вони народилися у 2021 році.

"Він справді хоче, щоб розумні люди народжували дітей", - сказала Зіліс про Маска, який тоді запропонував стати її донором сперми, щоб, додає Айзексон, "діти були генетично його".

Нагадаємо, Бернар Арно, французький мільярдер і генеральний директор конгломерату предметів розкоші LVMH, обігнав Ілона Маска і став найбагатшою людиною світу після того, як акції його компанії зросли майже на 1,5% під час ранкових торгів у Європі.

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