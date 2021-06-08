В Індії сталася пожежа на заводі з виробництва хімікатів: загинуло майже 18 осіб

Їхні тіла виявили на згарищі.

В індійському місті Пуна горів завод із виробництва хімікатів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 червня.

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Жертвами пожежі стали щонайменше 18 людей. Їхні тіла вдалося знайти, коли вже вогонь узяли під контроль пожежники. Ще близько 20 людей встигли вчасно покинути небезпечну будівлю.

Роботу рятувальники поки що на місці не припинили, там намагаються охолодити приміщення. За їхніми словами, досі є загроза займання легкозаймистих хімікатів. Причини пожежі обіцяють розслідувати у поліції. Тим часом прем'єр-міністр Індії вже висловив свої співчуття родинам загиблих і пообіцяв їм грошові компенсації.

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Як повідомлялося, вибух прогримів на хімічному заводі, розташованому в японському місті Івакі в північно-східній префектурі Фукусіма. Завод належить компанії Sakai Chemical Industry. На ньому виробляють цинковий порошок для косметичної промисловості. Внаслідок події постраждали як мінімум чотири особи

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