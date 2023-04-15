В Індії 13 людей загинуло в результаті аварії автобуса з музикантами

Більшість загиблих пасажирів були частиною музичної трупи з Мумбаї.

Пасажирський автобус, який перевозив десятки членів музичної трупи, з'їхав з шосе та впав у ущелину на заході Індії в суботу, 15 квітня.

В результаті аварії загинуло 13 людей, ще 29 отримали поранення, інформує AP.

Також читайте В Індії на чоловіка напав тигр, коли він справляв природні потреби

Автобус прямував до Мумбаї, штат Махараштра, з міста Пуна, де музиканти мали дати виступ, повідомив офіцер поліції Атул Зенде. Точна причина аварії ще не встановлена.

У поліції кажуть, що більшість загиблих пасажирів були частиною музичної трупи з Мумбаї.

Рятувальники витягли важкопоранених з-під уламків автобуса та відправили до лікарні.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив жаль у зв'язку з аварією та оголосив про грошову допомогу сім'ям жертв.

Дорожньо-транспортні пригоди зі смертельними наслідками в Індії поширені через необережне водіння, погано доглянуті дороги та старі автомобілі. За даними поліції, щороку в ДТП по всій Індії гинуть понад 110 000 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в індійському місті Удхампур, у річку обвалився пішохідний металевий міст, на якому перебувало понад 100 людей. Трагедія сталася під час святкування весняного сезону збору врожаю – загинула 10-річна дівчинка, понад 70 людей зазнали травм.

Крім того, ми раніше інформували, що новий штам COVID “арктур”, який викликав хвилю заражень в Індії, уже виявляють у Великій Британії. За останній місяць було виявлено майже 50 випадків.

Читайте також: