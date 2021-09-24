В Індії 26 осіб заарештували за групові зґвалтування 15-річної дівчинки

Потерпілу ґвалтували впродовж дев'яти місяців.
В Індії у справі про групові зґвалтування 15-річної дівчинки правоохоронці заарештували 26 осіб.
Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що потерпіла неодноразово піддавалася сексуальному насильству впродовж приблизно дев'яти місяців. За попередніми даними, злочини щодо неї розпочалися у січні.
За даними слідства, першим дівчину зґвалтував її хлопець, який зняв інцидент на відео. Разом із друзями він використовував відеоролик для шантажу, змушуючи дівчинку займатися сексом.
Групові зґвалтування сталися у кількох передмістях Мумбаї, зокрема в Домбівілі, Бадлапурі, Мурбаді і Рабалі. Увечері в середу, 22 вересня, потерпіла розповіла про все поліції.
Дівчинка описала правоохоронцям 33 нападників, більшість з яких їй знайомі.
Після гучного групового зґвалтування студентки в автобусі в 2012 році, яке викликало хвилю обурення, Індія ввела жорсткі закони для боротьби зі злочинами сексуального характеру.
Однак, попри підвищену увагу, проблема залишається гострою. У 2020 році Національне бюро реєстрації злочинів Індії зареєструвало 28 046 випадків зґвалтування, це майже 77 випадків на день.