В Індії 26 осіб заарештували за групові зґвалтування 15-річної дівчинки

В Індії 26 осіб заарештували за групові зґвалтування 15-річної дівчинки

Потерпілу ґвалтували впродовж дев'яти місяців.

В Індії у справі про групові зґвалтування 15-річної дівчинки правоохоронці заарештували 26 осіб.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що потерпіла неодноразово піддавалася сексуальному насильству впродовж приблизно дев'яти місяців. За попередніми даними, злочини щодо неї розпочалися у січні.

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За даними слідства, першим дівчину зґвалтував її хлопець, який зняв інцидент на відео. Разом із друзями він використовував відеоролик для шантажу, змушуючи дівчинку займатися сексом.

Групові зґвалтування сталися у кількох передмістях Мумбаї, зокрема в Домбівілі, Бадлапурі, Мурбаді і Рабалі. Увечері в середу, 22 вересня, потерпіла розповіла про все поліції.

Дівчинка описала правоохоронцям 33 нападників, більшість з яких їй знайомі.

Після гучного групового зґвалтування студентки в автобусі в 2012 році, яке викликало хвилю обурення, Індія ввела жорсткі закони для боротьби зі злочинами сексуального характеру.

Однак, попри підвищену увагу, проблема залишається гострою. У 2020 році Національне бюро реєстрації злочинів Індії зареєструвало 28 046 випадків зґвалтування, це майже 77 випадків на день.

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