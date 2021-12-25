В Індії 87 хворих на новий штам "Омікрон" мали два COVID-щеплення: подробиці

Попри поширення "Омікрона", в Індії спостерігають зменшення кількості нових хворих на коронавірус.
В Індії під час дослідження 183 випадків захворювання на новий штам COVID-19 "Омікрон" виявили, що 87 хворих є повністю вакцинованими від коронавірусу, а ще троє вже отримали додаткове щеплення.
Про це із посиланням на індійське Міністерство охорони здоров'я у п'ятницю, 24 грудня, повідомляє The Associated Press.
За словами очільника МОЗ Індії Раджеша Бхушана, загалом в країні новий варіант коронавірусу підтвердили у 358 пацієнтів, 114 з яких вже одужали.
Він також зазначив, що в азіатських державах, на відміну від Північної Америки та Європи, спостерігається зменшення кількості випадків COVID-19. Впродовж двох останніх тижнів в країні в середньому щодня реєстрували близько семи тисяч нових інфікувань.
Тим часом 61% населення Індії від 18 років, вказав Бхушан, отримав дві дози вакцини від коронавірусу.
У вересні 2020 року та у травні цього року державу охопили масштабні спалахи COVID-19. На піку другого сплеску в Індії щодня фіксували понад 400 тисяч хворих.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.